Munic : lancement de l'introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - Munic annonce ce jour le lancement de son introduction en Bourse, sur le marché Euronext Growth à Paris. La société est spécialisée dans les technologies embarquées et l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile. Elle a été créée en 2002 par trois ingénieurs. Cette introduction en Bourse passe par une offre à prix ouvert et un placement global. La période de souscription s'étend de ce jour au 4 février inclus (le 5 pour le placement global). La fourchette indicative de prix ? Entre 6,76 et 9,14 euros par action. L'opération doit permettre une augmentation de capital d'un montant d'environ 16 millions d'euros, pouvant être portée à environ 18,4 millions d'euros. 'L'introduction en Bourse vise à doter la Société des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de sa stratégie de développement, et notamment pour finaliser et lancer sa plateforme EKKO sur le marché européen', commente l'entreprise.

