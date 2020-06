Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Munic : fait le point sur sa situation après le covid-19 Cercle Finance • 17/06/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Munic fait ce soir un point de situation sur son activité et ses développements après le déclenchement de l'épidémie de Covid-19. 'Pour Munic, cette situation a eu pour conséquence le décalage de déploiements de certains projets et un allongement des cycles commerciaux avec les clients ayant achevés la phase pilote de leurs projets et qui faisaient l'objet de discussions commerciales avancées avant le déclenchement de la crise', explique le groupe, pour qui 'aucun projet n'est remis en cause', même si 'un décalage est constaté pour plusieurs d'entre eux'. 'Dans le contexte actuel, marqué par une visibilité réduite, Munic n'est pas en mesure de quantifier les impacts sur son activité en 2020 (...). Cette situation est toutefois susceptible de remettre en cause l'objectif d'une croissance forte de l'activité visée par la société en 2020.' Cependant, à plus long terme, Munic confirme son ambition d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2023, avec un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires à cet horizon.

Valeurs associées MUNIC Euronext Paris -5.08%