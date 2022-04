Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Munic: bien orienté après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 13:14









(CercleFinance.com) - Munic grimpe de 6% après la publication d'un résultat net en amélioration de +5,4 millions d'euros en 2021, pour s'établir proche de l'équilibre à -0,23 million, ainsi que d'une forte amélioration de 3,3 millions de l'EBITDA ajusté, à +0,43 million.



Le spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile a connu une forte croissance de ses ventes, de 156% à près de 19,3 millions d'euros, marquant le rebond de l'activité post pandémie.



Revendiquant un carnet de commandes au 31 décembre 2021 à 17,8 millions d'euros, un niveau 4,7 fois supérieur à celui de l'an dernier, Munic affiche pour objectif la poursuite d'une croissance soutenue en 2022.





Valeurs associées MUNIC Euronext Paris +6.84%