MUFG Bank : " L'euro a repris de la vigueur depuis la fin de la semaine dernière "

Lee Hardman estime que " la résistance de l'économie de la zone euro maintiendra la pression sur la BCE pour qu'elle resserre davantage sa politique monétaire, les mesures de l'inflation alimentaire et de l'inflation de base ayant également atteint récemment de nouveaux sommets cycliques ".

Il a contribué à rehausser la confiance des entreprises dans le secteur des services à son plus haut niveau depuis avril dernier. L'amélioration continue du secteur des services a aidé à compenser la nouvelle faiblesse du secteur manufacturier, où la confiance des entreprises est tombée à son niveau le plus bas depuis la reprise initiale après le premier choc négatif de la COVID-19 en mai 2020.

Pour cet analyste, " la publication des dernières enquêtes PMI vendredi a signalé que l'économie de la zone euro s'est probablement renforcée au début du deuxième trimestre alors que le choc négatif des termes de l'échange de l'année dernière, dû à la forte hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires, continue de s'estomper ".

(AOF) - Selon une analyse publiée de Lee Hardman, Senior Currency Analyst chez MUFG Bank, " l'euro a continué de se raffermir au jour le jour, de sorte que le taux euro/dollar s'est rapproché du plus haut de l'année à ce jour à 1,1076 le 14 avril. L'euro a repris de la vigueur depuis la fin de la semaine dernière, soutenu par de nouvelles preuves d'amélioration de la dynamique cyclique dans la zone euro ".

