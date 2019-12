Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MTU Aero : contrat avec Lisi Aerospace Cercle Finance • 19/12/2019 à 15:35









(CercleFinance.com) - Lisi Aerospace annonce la signature d'un contrat majeur avec MTU Aero Engines pour la fourniture d'aubes de compresseur haute pression pour les moteurs GTF de Pratt & Whitney, équipant les nouvelles générations monocouloir d'Airbus et les avions régionaux E2 d'Embraer. Ce contrat, d'une durée de dix ans et pour la fourniture de plus d'un million de pièces, s'intègre pleinement dans la stratégie du groupe industriel français de déploiement de ses capacités de fabrication dans le monde des aubes de compresseur.

