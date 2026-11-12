MSCI va rétrograder Astor Enerji et Sabanci Holding dans l'indice « Turkey Global Small Cap », et retirer 18 titres turcs

Le fournisseur mondial d'indices MSCI s'apprête à rétrograder les actions d'Astor Enerji ASTOR.IS et de Sabanci Holding SAHOL.IS de son indice mondial standard vers son indice des petites capitalisations, tout en retirant 18 autres titres turcs de ce dernier, a-t-il annoncé mercredi.
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Les actions suivantes devraient être retirées de l'indice des petites capitalisations, a précisé MSCI: Ahlatci Dogal Gaz AHGAZ.IS , Altinkilic Gida ALKLC.IS , Baticim Bati BTCIM.IS , Baticim Cimento BSOKE.IS , Eczacibasi Ilac ECILC.IS , Gen Ilac GENIL.IS , Hektas Ticaret HEKTS.IS , Isiklar Enerji IEYHO.IS , LDR Turizm LIDER.IS
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Lydia Holding LYDHO.IS , Margun Enerji MAGEN.IS , Odine Solutions ODINE.IS , Pasifik Eurasia Lojistik PASEU.IS , Peker Gayrimenkul PEKGY.IS , Ral Yatirim RALYH.IS , Selcuk Ecza Deposu SELEC.IS , Tera Yatirim Teknoloji Holding TEHOL.IS et Turk Traktor TTRAK.IS seront également retirées de l’indice des petites capitalisations
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Ces changements prendront effet à la clôture des marchés le 30 novembre
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Ces déclassements et retraits font suite à la décision prise en octobre par MSCI de geler certaines modifications d’indices
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MSCI a également averti le mois dernier que si des progrès suffisants n’étaient pas réalisés d’ici juin 2027, elle pourrait éventuellement rétrograder le marché du statut de marché émergent à celui de marché frontalier
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Le marché boursier turc a fait l'objet d'une surveillance étroite de la part des investisseurs concernant le calcul du flottant et des soupçons de transactions coordonnées sur certaines actions, ce qui a conduit l'autorité de surveillance des marchés à liquider 131 fonds représentant plus de 20 milliards de dollars d'actifs
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