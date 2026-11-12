MSCI va retirer Strategy de ses indices mondiaux, mettant ainsi en péril des milliards de dollars d'entrées de fonds

L'opérateur d'indices MSCI va retirer Strategy MSTR.O , la société de Michael Saylor, ainsi que d'autres entreprises de ses indices mondiaux après avoir estimé qu'elles s'apparentaient davantage à des fonds d'investissement, une décision qui pourrait freiner les flux d'investissement passifs vers ces titres.

L'année dernière, MSCI avait proposé d'exclure les sociétés de gestion d'actifs numériques dont les avoirs représentent 50 % ou plus de leur actif total, puis avait lancé un examen plus large de ce qu'il a qualifié de « sociétés non opérationnelles ». Ces sociétés présentent des caractéristiques propres aux fonds, qui sont exclues de ses indices de référence, a-t-il ajouté.

Mercredi, l’action Strategy a chuté de 2,5 % en séance prolongée.

La société avait averti l’année dernière qu’une exclusion entraînerait la liquidation de 2,8 milliards de dollars de ses actions et « refroidirait » le secteur.

Metaplanet 3350.T , cotée à Tokyo, qui achète et détient également des bitcoins BTC= , ainsi que la société britannique d’achat d’uranium Yellow Cake YCA.L figuraient également sur la liste des exclusions. Ces sociétés seront retirées des indices MSCI USA et MSCI World le 1er décembre.

Strategy, Metaplanet et Yellow Cake n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Strategy, dirigée par Saylor, a été la première à mettre en place des trésoreries d’actifs numériques l’année dernière, émettant souvent de nouvelles dettes et actions pour financer une accumulation agressive de bitcoins.

Cette approche a attiré des investisseurs cherchant une exposition indirecte aux cryptomonnaies et a fait grimper les cours du bitcoin, mais elle a également rendu ces sociétés vulnérables à la volatilité des cours des cryptomonnaies.

Les actions de Strategy ont chuté d’environ 20 % depuis le début de l’année, tandis que les cours du bitcoin BTC= ont baissé de 15 %.

L’inclusion dans un indice revêt une importance particulière pour des sociétés telles que Strategy, car les fonds passifs et autres investisseurs qui suivent des indices de référence sont tenus de détenir leurs actions.

La réorganisation de MSCI pourrait entraîner des sorties de capitaux pouvant atteindre 8,8 milliards de dollars du titre Strategy si d’autres fournisseurs d’indices emboîtent le pas, avait précédemment estimé J.P. Morgan.

Des sociétés telles que SharpLink SBET.O , une plateforme de trésorerie Ethereum, figuraient sur la liste de surveillance, selon la liste publiée mercredi par MSCI.