MSCI va retirer Strategy de ses indices mondiaux, ce qui risque de freiner des milliards de dollars d'entrées de fonds passifs

L'opérateur d'indices MSCI va retirer Strategy MSTR.O , dirigée par Michael Saylor, ainsi que d'autres sociétés de ses indices mondiaux après avoir estimé qu'elles s'apparentaient davantage à des fonds d'investissement, une décision qui pourrait freiner les flux d'investissements passifs vers ces titres.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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