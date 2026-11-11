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MSCI va retirer Strategy de ses indices mondiaux, ce qui risque de freiner des milliards de dollars d'entrées de fonds passifs
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 23:07

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L'opérateur d'indices MSCI va retirer Strategy MSTR.O , dirigée par Michael Saylor, ainsi que d'autres sociétés de ses indices mondiaux après avoir estimé qu'elles s'apparentaient davantage à des fonds d'investissement, une décision qui pourrait freiner les flux d'investissements passifs vers ces titres.

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