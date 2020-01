MSCI prend une importante participation minoritaire dans Burgiss

(AOF) - MSCI investira 190 millions de dollars dans Burgiss afin d'acquérir une importante participation minoritaire dans le cadre d'un partenariat stratégique. Burgiss propose des outils d'évaluation de la transparence et de la performance des actifs privés via une plateforme de gestion de portefeuille centralisée, incluant des données de performance couvrant près de 10 000 fonds d'actifs privés dans le monde, représentant environ 7 000 milliards de dollars de capitaux

" Les investisseurs se tournent de plus en plus vers les actifs privés pour obtenir des rendements supérieurs, non corrélés et différenciés. Toutefois, la volonté des investisseurs d'élargir leurs portefeuilles d'actifs privés dépendra des nouvelles méthodes et de nouveaux outils capables de les aider à mieux comprendre les marchés d'actifs privés, les caractéristiques des investissements, l'évaluation des actifs, l'impact de l'effet de levier et de la liquidité, ainsi que les facteurs de performance et de risque ", a déclaré Henry Fernandez, président directeur général de MSCI.

L'investissement de MSCI dans Burgiss n'aura pas d'impact sur l'Ebitda ajusté de la société et ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le bénéfice par action ajusté en 2020.