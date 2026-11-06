MSCI indique qu'il faut que les modifications réglementaires en Corée du Sud soient mises en œuvre pour que le marché soit reclassé

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Henry Fernandez, président-directeur général de MSCI, a déclaré vendredi que l'organisme de référence des indices devait constater la mise en œuvre effective des changements réglementaires adoptés par la Corée du Sud pour que le pays puisse être reclassé au rang de marché développé.

“Je constate les progrès réalisés en matière de règles, de réglementations et tout ce qui s'y rapporte”, a-t-il déclaré lors d'une conférence à Séoul. “Mais nous devons voir cela se concrétiser dans la pratique.”

“Pour accélérer ce processus, nous devons donc travailler ensemble afin d’amener tout le monde jusqu’à la ligne d’arrivée”, a-t-il ajouté.