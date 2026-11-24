Le fournisseur d'indices MSCI MSCI.N a déclaré n'avoir pris aucune décision concernant sa proposition de revoir à la baisse la classification du marché indonésien, après qu'une rencontre entre son directeur général, Henry Fernandez, et le président indonésien Prabowo Subianto a fait naître l'espoir d'un compromis.
MSCI a déclaré mardi qu’il n’y avait eu aucun changement concernant la consultation lancée le 15 octobre au sujet d’une proposition visant à reclasser l’Indonésie de « marché émergent » à « marché autonome », et qu’il continuait à suivre l’évolution du marché et à dialoguer avec les parties prenantes.
Ce communiqué fait suite à un article de Bloomberg publié lundi , selon lequel M. Fernandez avait fait part, lors de ses entretiens avec M. Prabowo, de sa volonté d’envisager des alternatives à la proposition de déclassement du statut boursier de l’Indonésie.
La période de consultation restera ouverte jusqu’au 30 avril 2027, a précisé MSCI. MSCI prévoit d’annoncer sa décision concernant la classification du marché indonésien au plus tard le 30 juin 2027, à l’issue de la période de consultation.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer