Le fournisseur d'indices MSCI MSCI.N a déclaré n'avoir pris aucune décision concernant sa proposition de revoir à la baisse la classification du marché indonésien, après qu'une rencontre entre son directeur général, Henry Fernandez, et le président indonésien Prabowo Subianto a fait naître l'espoir d'un compromis.

MSCI a déclaré mardi qu’il n’y avait eu aucun changement concernant la consultation lancée le 15 octobre au sujet d’une proposition visant à reclasser l’Indonésie de « marché émergent » à « marché autonome », et qu’il continuait à suivre l’évolution du marché et à dialoguer avec les parties prenantes.

Ce communiqué fait suite à un article de Bloomberg publié lundi , selon lequel M. Fernandez avait fait part, lors de ses entretiens avec M. Prabowo, de sa volonté d’envisager des alternatives à la proposition de déclassement du statut boursier de l’Indonésie.

La période de consultation restera ouverte jusqu’au 30 avril 2027, a précisé MSCI. MSCI prévoit d’annoncer sa décision concernant la classification du marché indonésien au plus tard le 30 juin 2027, à l’issue de la période de consultation.