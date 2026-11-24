MSCI dément avoir assoupli sa position concernant le statut du marché indonésien ; l'examen se poursuit

MSCI MSCI.N a déclaré mardi qu’il n’y avait eu aucun changement concernant sa proposition de reclassement du statut du marché indonésien, réfutant ainsi une information parue dans la presse selon laquelle son directeur général, Henry Fernandez, aurait fait part de sa volonté d’envisager d’autres options lors d’entretiens avec le président Prabowo Subianto.

Le fournisseur mondial d’indices a précisé que la consultation lancée le 15 octobre pour évaluer une proposition visant à reclasser l’Indonésie du statut « émergent » à celui de « autonome » se poursuivait, et qu’il était en dialogue avec les acteurs du marché et les autres parties prenantes.

Cette précision revêt une importance particulière, car tout déclassement au statut « autonome » entraînerait l’exclusion des actions indonésiennes des indices MSCI, suivis par des fonds passifs représentant des milliards de dollars, ce qui pourrait déclencher d’importantes sorties de capitaux et porter un nouveau coup à un marché déjà sous pression.

Ce communiqué fait suite à un article publié lundi, selon lequel M. Fernandez aurait fait part, lors d’entretiens avec Prabowo, de sa volonté d’envisager des alternatives au déclassement proposé.

MSCI n’a pas précisé à quel article il faisait référence, mais a déclaré que l’affirmation selon laquelle M. Fernandez s’était montré ouvert à d’autres solutions était inexacte.

La période de consultation restera ouverte jusqu’au 30 avril, et une décision concernant la classification du marché indonésien est attendue au plus tard le 30 juin, a-t-il ajouté.

“MSCI ne divulgue pas l’identité des participants à ses réunions de consultation ni les détails de ces discussions”, a-t-il déclaré.

“Les décisions de MSCI en matière de classification des marchés sont prises en toute indépendance, conformément à notre méthodologie établie et à nos processus de consultation et de gouvernance.”

L’avertissement-choc lancé par MSCI en octobre a été un signal d'alarme pour l’Indonésie, le fournisseur d’indices ayant dévoilé son intention de retirer le pays d’une série d’indices suivis par les fonds, marquant ainsi un revirement par rapport à sa précédente menace de déclassement au statut de « marché frontalier ».

L’indice boursier de référence de l’Indonésie .JKSE affichait mardi une hausse de 0,3 %, mais reste à près de 10 % en dessous des niveaux enregistrés avant l’avertissement de MSCI le mois dernier.

L’indice a perdu plus de 40 % depuis que MSCI a lancé une révision fin janvier et gelé ses indices, invoquant des préoccupations liées à la transparence de l’actionnariat et aux pratiques de transactions.