MSCI annonce que la société indonésienne Barito Pacific sera retirée de ses indices

Le fournisseur mondial d’indices MSCI MSCI.N va retirer une entreprise indonésienne de ses indices, a-t-il annoncé mercredi, portant un coup dur aux efforts du pays pour éviter une dégradation de sa note et conserver son statut de marché émergent.

Ce nouveau revers survient un mois après que MSCI a averti que les actions indonésiennes pourraient être retirées de ses indices l’année prochaine et que le marché serait relégué au statut « autonome », un sort bien plus sévère que celui que le fournisseur d’indices avait initialement laissé entrevoir en janvier.

Ces retraits obligeront les fonds qui répliquent ses indices à vendre les actions et prendront effet après la clôture des marchés le 30 novembre.

Barito Pacific BRPT.JK sera retirée de l’indice mondial standard de MSCI, tandis que Bumi Resources Minerals BRMS.JK sera transférée de cet indice vers l’indice des petites capitalisations. Aucune des deux sociétés n’a immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Une fois ce retrait effectif, l’indice indonésien de MSCI ne comptera plus que sept sociétés, après que le fournisseur d’indices a retiré six entreprises en mai et deux autres en août. Au début de l’année, l’indice indonésien comptait 18 sociétés .

Barito Pacific, une société présente dans les secteurs de la pétrochimie, de l’énergie et des infrastructures, est contrôlée par le magnat des affaires et milliardaire Prajogo Pangestu.

En mai, MSCI a retiré trois sociétés de son indice indonésien dans lesquelles Prajogo détient une participation majoritaire: Chandra Asri Pacific TPIA.JK , Barito Renewables Energy BREN.JK et Petrindo Jaya Kreasi CUAN.JK .

L'indice boursier de référence indonésien .JKSE était en hausse de 1,3 % à 03h40 GMT, tandis que la roupie IDR= reculait de 0,6 % pour atteindre un nouveau plus bas historique à 18 248 pour un dollar.

La devise a été affectée par les anticipations concernant la politique monétaire américaine, les inquiétudes liées à la décision de MSCI concernant les actions indonésiennes, les problèmes économiques nationaux et la hausse de la demande de devises étrangères en fin d’année, a déclaré la Banque d’Indonésie dans un communiqué publié jeudi.

La menace d’une dégradation de la note a jeté une ombre sur les marchés indonésiens, l’indice de référence ayant chuté de plus de 40 % cette année, ce qui en fait le marché boursier majeur le moins performant au monde.

Le mois dernier, MSCI a invoqué l’incapacité de l’Indonésie à améliorer la transparence de l’actionnariat et à lutter contre les opérations de marché coordonnées, transformant ce qui n’était qu’un risque de déclassement au statut de marché «frontière» en une véritable crise de confiance des investisseurs.

Les autorités indonésiennes ont passé une grande partie de l’année à tenter de répondre aux préoccupations de MSCI , en renforçant les obligations d’information et en élaborant des plans visant à augmenter les seuils minimaux de flottant.

Le mois dernier, l’autorité de régulation a annoncé des sanctions liées à des allégations de manipulation, tandis qu’en début de semaine, la Bourse a supprimé le seuil de capitalisation boursière de 5.000 milliards de roupies utilisé pour identifier les entreprises enfreignant les règles relatives à la concentration élevée de participations.

MSCI sollicite des commentaires sur la proposition de reclassement jusqu’au 30 avril 2027 et annoncera sa décision au plus tard le 30 juin 2027, bien que les analystes craignent que de nombreux investisseurs actifs ne se retirent d’Indonésie avant cette date.

Les investisseurs étrangers ont déjà retiré 5,4 milliards de dollars des actions indonésiennes cette année. Goldman Sachs a estimé que le retrait par MSCI des actions du pays de ses indices pourrait entraîner 5,6 milliards de dollars de sorties de capitaux passifs.

L’Indonésie fait partie des marchés émergents du MSCI depuis 1989, et un déclassement constituerait un revirement majeur pour un marché qui, jusqu’à récemment, était l’un des favoris des investisseurs étrangers.

Selon le site web du fournisseur d’indices, plus de 1.800 milliards de dollars d’actifs sont indexés sur les indices MSCI des marchés émergents.