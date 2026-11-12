 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MSCI annonce que la société indonésienne Barito Pacific sera retirée de ses indices
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 00:35

Ajouter Boursorama à vos sources

Le fournisseur mondial d'indices MSCI MSCI.N va retirer une entreprise indonésienne de ses indices, a-t-il annoncé mercredi, portant un coup dur aux efforts du pays pour éviter une dégradation de sa note et conserver son statut de marché émergent.

Ce nouveau revers intervient un mois après que MSCI a averti que les actions indonésiennes pourraient être retirées de ses indices l’année prochaine et que le marché serait relégué au statut « autonome », un sort bien plus sévère que celui que le fournisseur d’indices avait initialement brandi en janvier.

Ces retraits obligeront les fonds qui répliquent ses indices à vendre les actions et prendront effet après la clôture des marchés le 30 novembre.

Barito Pacific BRPT.JK sera retirée de l’indice mondial de référence MSCI, tandis que Bumi Resources Minerals BRMS.JK sera transférée de cet indice vers l’indice des petites capitalisations.

L’indice MSCI Indonésie compte actuellement neuf sociétés , après que le fournisseur d’indices a retiré six entreprises en mai et deux autres en août.

La menace d’un déclassement a jeté une ombre sur les marchés indonésiens, l’indice de référence .JKSE ayant chuté de plus de 40 % cette année, ce qui en fait le marché boursier majeur le moins performant au monde.

Le mois dernier, MSCI a invoqué l'incapacité de l'Indonésie à améliorer la transparence de l’actionnariat et à lutter contre les opérations coordonnées, transformant ce qui n’était qu’un risque de déclassement au statut de marché «frontière» en une véritable crise de confiance des investisseurs.

Les autorités indonésiennes ont passé une grande partie de l’année à tenter de répondre aux préoccupations de MSCI , en renforçant les obligations d’information et en élaborant des plans visant à augmenter le flottant minimum.

Le mois dernier, l’autorité de régulation a annoncé des sanctions liées à des allégations de manipulation, tandis qu’en début de semaine, la Bourse a supprimé le seuil de capitalisation boursière de 5 000 milliards de roupies utilisé pour filtrer les entreprises qui enfreignent les règles relatives à la concentration élevée de la participation.

MSCI sollicite des commentaires sur la proposition de reclassification jusqu’au 30 avril 2027 et annoncera sa décision au plus tard le 30 juin 2027, bien que les analystes craignent que de nombreux investisseurs actifs ne se retirent d’Indonésie avant cette date.

Les investisseurs étrangers ont déjà retiré 5,4 milliards de dollars des actions indonésiennes cette année. Goldman Sachs a estimé que le retrait par MSCI des actions du pays de ses indices pourrait entraîner 5,6 milliards de dollars de sorties de capitaux passifs.

L’Indonésie fait partie des marchés émergents du MSCI depuis 1989, et un déclassement constituerait un revirement majeur pour un marché qui, jusqu’à récemment, était l’un des favoris des investisseurs étrangers.

Selon le site web du fournisseur d’indices, plus de 1 800 milliards de dollars d’actifs sont indexés sur les indices des marchés émergents de MSCI.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
927,260 USD NYSE +1,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2026 à 00:35:43.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,63 +0,66%
CAC 40
8 332,87 +0,66%
Or
3 994,41 +0,16%
2CRSI
18,76 +9,71%
SOITEC
108,35 +11,93%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank