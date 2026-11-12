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MSCI ajoute quatre titres indiens à son indice mondial phare lors de la révision de novembre
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 06:27

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par Vivek Kumar M

Le fournisseur d’indices MSCI a ajouté quatre entreprises indiennes à son indice phare Global Standard et a augmenté la pondération de 11 autres titres dans le cadre de sa révision des indices de novembre , ce qui a eu pour effet d’accroître la pondération de l’Inde dans l’indice MSCI Emerging Markets.

Les modifications apportées par MSCI le 11 novembre ont révélé que Adani Green Energy ADNA.NS , la société informatique Coforge COFO.NS , la Life Insurance Corporation of India LIFI.NS et la société de commerce électronique Meesho MEES.NS ont été intégrées à l’indice phare. Leurs actions ont progressé de 0,5 % à 3,4 % après l’annonce.

Cette révision a également entraîné le retrait du fabricant de produits agrochimiques PI Industries PIIL.NS .

«La pondération de l’Inde dans l’indice standard des marchés émergents passera de 12,9 % à 13,15 % après la mise en œuvre de cette révision», a indiqué IIFL dans une note.

La pondération de l’Inde dans l’indice MSCI des marchés émergents était tombée à près de 11 % en mai 2026, contre un pic de 20 % en 2024, les hausses liées à l’intelligence artificielle (IA) à Taïwan et en Corée du Sud ayant surpassé celles des actions indiennes, qui ne comptaient pas de grandes valeurs technologiques liées à l’IA.

Cette baisse a fait passer l’Inde de la deuxième à la quatrième place parmi les composantes de l’indice MSCI des marchés émergents, derrière Taïwan et la Corée du Sud, selon un rapport publié en juin par State Street Investment Management.

Cependant, le ralentissement de la dynamique des valeurs liées à l’IA depuis la mi-octobre a incité les investisseurs à se tourner vers d’autres marchés émergents, dont l’Inde.

Selon les analystes, cette rotation vers l’Inde s’est accélérée en début de mois lorsque la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a suscité des inquiétudes quant à un éventuel contrôle réglementaire des investissements dans l’IA.

Les investisseurs étrangers en portefeuille ont acheté pour 6,43 milliards de dollars d’actions indiennes en novembre, leur plus important volume d’achat mensuel depuis septembre 2024.

MODIFICATIONS DE L'INDICE

Dans le cadre de sa révision de novembre, MSCI a également augmenté la pondération de 11 titres indiens, dont Groww BILO.NS , Lenskart Solutions LENS.NS , Coal India COAL.NS et Paytm PAYT.NS , dans son indice phare.

Ces modifications prendront effet à la clôture du marché le 30 novembre.

MSCI a également ajouté 11 entreprises indiennes à son indice EM Small Cap et en a retiré 29.

« La forte volatilité observée fin octobre a entraîné des baisses de cours, ce qui a conduit à de nombreuses exclusions », a déclaré Nuvama Wealth.

Les actions indiennes de petite capitalisation .NIFSMCP100 et de moyenne capitalisation .NIFMDCP100 ont reculé respectivement de 4,1 % et 3,4 % en octobre, alors même que les indices de référence Nifty 50 .NSEI et Sensex .BSESN progressaient respectivement de 1,9 % et 2,7 %.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2026 à 06:27:31.

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