MSCI ajoute quatre titres indiens à son indice mondial de référence dans le cadre de sa révision de novembre

Le fournisseur d'indices MSCI a ajouté quatre entreprises indiennes à son indice phare « Global Standard » et a augmenté la pondération de onze autres titres dans le cadre de sa révision des indices de novembre, ce qui a également eu pour effet d'accroître la pondération de l'Inde dans son indice des marchés émergents.
Adani Green Energy ADNA.NS , la société informatique Coforge COFO.NS , Life Insurance Corporation of India LIFI.NS et la société de commerce électronique Meesho MEES.NS font leur entrée dans l’indice phare. Le fournisseur d’indices a également retiré le fabricant de produits agrochimiques PI Industries PIIL.NS .
« La pondération de l'Inde dans l'indice MSCI EM devrait passer de 11,5 % à 11,7 %, ce qui se traduira par des afflux passifs supplémentaires estimés
d’environ 2 milliards de dollars », ont indiqué les analystes de Nuvama Wealth Management dans une note.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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