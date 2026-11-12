 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MSCI ajoute quatre titres indiens à son indice mondial de référence dans le cadre de sa révision de novembre
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 03:58

Ajouter Boursorama à vos sources

Le fournisseur d'indices MSCI a ajouté quatre entreprises indiennes à son indice phare « Global Standard » et a augmenté la pondération de onze autres titres dans le cadre de sa révision des indices de novembre, ce qui a également eu pour effet d'accroître la pondération de l'Inde dans son indice des marchés émergents.

Adani Green Energy ADNA.NS , la société informatique Coforge COFO.NS , Life Insurance Corporation of India LIFI.NS et la société de commerce électronique Meesho MEES.NS font leur entrée dans l’indice phare. Le fournisseur d’indices a également retiré le fabricant de produits agrochimiques PI Industries PIIL.NS .

« La pondération de l'Inde dans l'indice MSCI EM devrait passer de 11,5 % à 11,7 %, ce qui se traduira par des afflux passifs supplémentaires estimés

d’environ 2 milliards de dollars », ont indiqué les analystes de Nuvama Wealth Management dans une note.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

MSCI RG-A
661,645 USD NYSE +0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,66 -0,87%
CAC 40
8 332,87 +0,66%
Or
3 978,41 -0,24%
EUR/USD SPOT
1,10739 -0,13%
NVIDIA
173,73 +2,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank