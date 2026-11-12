MSCI ajoute quatre titres indiens à son indice mondial de référence dans le cadre de sa révision de novembre

Le fournisseur d'indices MSCI a ajouté quatre entreprises indiennes à son indice phare « Global Standard » et a augmenté la pondération de onze autres titres dans le cadre de sa révision des indices de novembre, ce qui a également eu pour effet d'accroître la pondération de l'Inde dans son indice des marchés émergents.

Adani Green Energy ADNA.NS , la société informatique Coforge COFO.NS , Life Insurance Corporation of India LIFI.NS et la société de commerce électronique Meesho MEES.NS font leur entrée dans l’indice phare. Le fournisseur d’indices a également retiré le fabricant de produits agrochimiques PI Industries PIIL.NS .

« La pondération de l'Inde dans l'indice MSCI EM devrait passer de 11,5 % à 11,7 %, ce qui se traduira par des afflux passifs supplémentaires estimés

d’environ 2 milliards de dollars », ont indiqué les analystes de Nuvama Wealth Management dans une note.