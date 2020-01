Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MSC scelle une commande de deux paquebots à Saint-Nazaire pour E2 milliards Reuters • 20/01/2020 à 11:50









PARIS, 20 janvier (Reuters) - L'armateur italo-suisse MSC et les chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire ont signé lundi à Paris un contrat de deux milliards d'euros pour deux nouveaux paquebots, ainsi que deux protocoles d'accord portant sur quatre milliards d'euros d'investissements supplémentaires. La cérémonie de signature s'est tenue à Matignon en présence du PDG de la filière croisière de MSC Pierfrancesco Vago et du PDG des chantiers de l'Atlantique Laurent Castaing, à quelques heures du sommet "Choose France" organisé pour la troisième fois au château de Versailles . "On ne signe pas tous les jours des contrats de cette importance pour l'industrie française et pour l'avenir de nos territoires", s'est félicité le Premier ministre Edouard Philippe. "Pour les hommes et les femmes qui travaillent aux chantiers et avec les chantiers (...), c'est une excellente nouvelle". Selon l'Elysée, le contrat portant sur la construction de deux nouveaux paquebots de 6.700 passagers livrés en 2025 et 2027, qui seront construits à Saint-Nazaire, "va générer 14 millions d'heures de travail, correspondant à 2.400 emplois pendant trois ans et demi." Les deux protocoles d'accord prévoient notamment le développement d'une nouvelle classe de paquebots propulsés au GNL, avec la construction de quatre bâtiments, représentant potentiellement 30 millions d'heures de travail supplémentaires pour un investissement estimé à quatre milliards d'euros. (Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)

