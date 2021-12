Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MRM: mise en place d'un nouveau financement information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 13:40









(CercleFinance.com) - MRM annonce avoir mis en place d'un nouvel emprunt pour un montant total de 82,1 millions d'euros à échéance sept ans, auprès d'un pool bancaire constitué de Banque Européenne du Crédit Mutuel, LCL et BRED Banque Populaire.



Ce nouveau financement hypothécaire, adossé au patrimoine immobilier de MRM, comprend une ligne de crédit d'un montant de 75,7 millions d'euros qui a permis le remboursement par anticipation de l'ensemble des échéances de dette bancaire.



Il compte aussi une ligne de crédit de 6,4 millions d'euros destinée à financer de nouveaux investissements visant à exploiter le potentiel de création de valeur que recèle encore le patrimoine, mais aussi des investissements soutenant ses objectifs environnementaux.





