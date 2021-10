MRM : cession de deux actifs non stratégiques

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l’aéronautique civile et l’automobile. C’est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d’emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l’activité devrait atteindre 4,6% pour l’ensemble de l’année 2020. Néanmoins la fin d’année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s’est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d’offres et du carnet de commandes.

" Ces transactions, réalisées pour un montant total supérieur aux valeurs à fin juin 2021, participent également au renforcement de la situation de trésorerie de la société et de nos marges de manœuvre dans l'optique de pouvoir réaliser de potentielles acquisitions ", a ajouté le dirigeant.

Il s'agit d'un entrepôt logistique de 8 600 mètres carrés situé à Mer (Loir-et-Cher) actuellement loué à Gamm Vert. Cet entrepôt a été vendu à un investisseur étranger spécialisé dans les projets industriels et logistiques ; et d'une surface indépendante de 1 600 mètres carrés située à Salbris (Loir-et-Cher), libérée par Gamm Vert en 2020. Cet actif a été cédé à un investisseur indépendant local.

(AOF) - MRM, société foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce, a annoncé ce jour la cession de deux actifs représentant une surface d’environ 10 200 mètres carrés pour un total de 4,9 millions d’euros (hors droits), soit un montant supérieur de 13% aux valeurs d’expertise à fin juin 2021. Ces cessions concernent deux actifs non stratégiques du sous-portefeuille Gamm Vert acquis en 2007.

