MRM : cession de deux actifs d'environ 10 200 m2

(CercleFinance.com) - MRM annonce la cession de deux actifs représentant une surface d'environ 10 200 m² pour un total de 4,9 millions d'euros (hors droits), soit un montant supérieur de 13% aux valeurs d'expertise à fin juin 2021. Ces cessions concernent deux actifs non stratégiques du sous-portefeuille Gamm Vert acquis en 2007. Il s'agit d'un entrepôt logistique de 8 600 m² situé à Mer (Loir-et-Cher) actuellement loué à Gamm Vert et d'une surface indépendante de 1 600 m² située à Salbris (Loir-et-Cher). Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la gestion dynamique du portefeuille d'actifs de MRM.

Valeurs associées MRM Euronext Paris +2.02%