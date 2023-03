Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mr Bricolage: vers un environnement moins favorable en 2023 information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 10:55









(CercleFinance.com) - Mr Bricolage a dévoilé hier soir des résultats annuels en baisse au titre de l'exercice 2022 et déclaré envisager un environnement de marché 'moins favorable' cette année.



La chaîne de magasins de bricolage a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 306,5 millions d'euros, en hausse de 1,3%, sur fond d'évolution négative du volume d'affaires et d'un 'mix' produit jugé moins favorable.



Après une année 2021 qualifiée d''exceptionnelle', le groupe a dégagé un EBITDA de 35,5 millions d'euros en 2022, contre 39,6 millions en 2021, soit un repli de 10,4%.



Sa marge opérationnelle (EBITDA) est ressortie à 11,6%, contre 13,1% en 2021.



Le distributeur, qui comptait 977 magasins au 1er janvier 2023, souligne que sa dynamique de croissance est bien engagée en vue de l'atteinte de son objectif de 1000 points de vente avant fin 2025.



Toutefois, au vu du contexte économique actuel (hausse des taux d'intérêt, inflation, tensions sur les prix des matières premières), le groupe dit envisager un environnement de marché 'moins favorable' en 2023 qu'au cours des trois précédentes années.



Sa dette financière nette à la fin 2022 ressortait à 24,2 millions d'euros, contre 40 millions à fin 2021.



A la Bourse de Paris, le titre perdait 5,1% jeudi en milieu de matinée, pour une capitalisation boursière de 88,3 millions d'euros. La valeur gagne encore 5% depuis le début de l'année, mais se replie de 28% sur un an.





Valeurs associées MR BRICOLAGE Euronext Paris -6.70%