Mr.Bricolage : transfert sur Euronext Growth ce mardi Cercle Finance • 23/03/2020 à 07:14









(CercleFinance.com) - Mr.Bricolage annonce que la cotation de ses actions va être transférée sur le marché d'Euronext Growth Paris le mardi 24 mars à l'ouverture, sa demande d'admission ayant été approuvée par l'Euronext Listing Board le 24 février dernier. 'Ce transfert, sans émission d'actions nouvelles, va permettre à Mr.Bricolage d'être coté sur un marché plus adapté à sa taille, avec des coûts et des contraintes allégés', explique la chaine de distribution. Elle ajoute que le code ISIN d'identification de ses actions reste inchangé (FR0004034320), mais que son mnémonique devient ALMRB. Par ailleurs, l'action Mr.Bricolage reste éligible aux PEA et PEA-PME.

