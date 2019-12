MR BRICOLAGE sera transféré sur Euronext Growth

(AOF) - Mr.Bricolage a décidé de transférer sa cotation du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris. Ce projet vise à permettre à Mr.Bricolage d'être coté sur un marché plus adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière. Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait également simplifier le fonctionnement du groupe et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

Il s'inscrit dans la continuité de la stratégie de recentrage du groupe sur son cœur de métier, les Services aux réseaux, accélérée en 2019 par le plan de cession de l'intégralité des magasins intégrés.