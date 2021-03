MR BRICOLAGE renoue avec les bénéfices

(AOF) - Mr Bricolage (+9,28% à 10,60 euros) a publié hier soir un bénéfice net en 2020 de 17,7 millions d'euros, après une perte de 26,3 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel courant ressort à 22 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 8%, contre 4,6% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires consolidé, désormais constitué uniquement des activités Services aux réseaux suite au au plan de recentrage sur le coeur de métier finalisé le 20 juillet dernier, s'élève à 274,6 millions d'euros. Il affiche une croissance de 3,5% par rapport aux données retraitées de 2019.

"L'activité du groupe a ainsi été portée par la dynamique du marché, l'adhésion de 76 nouveaux points de vente (+9 Mr Bricolage, +3 Les Briconautes et +64 Affiliés), la modernisation de 25 magasins Mr Bricolage (concept " 4 piliers ") ainsi que par la finalisation du plan REBOND", analyse LCM.

Au 31 décembre 2020, les réseaux adhérents et affiliés en France et à l'international comptent 854 magasins, contre 778 à fin décembre 2019. Ensemble, ces magasins représentent un volume d'affaires global d'environ 2,195 milliards d'euros, en hausse de 11,5 % à surfaces courantes et de 11,7 % à magasins comparables.

En France, le groupe de magasin de bricolage a surperformé le marché de 7 points, en hausse de 11,7% (+11,2% en organique) grâce à son positionnement de proximité.

"Alors que les confinements successifs et les mesures sanitaires ont contraint les consommateurs à passer plus de temps chez eux, constate LCM, ils auront eu pour effet d'augmenter leur appétence pour la rénovation et l'embellissement de leur habitat".

Concernant les perspectives, Mr Bricolage ne communique pas d'objectifs financiers pour 2021 et tient compte d'un "retour espéré à une situation plus ordinaire au cours de l'année 2021 qui devrait nécessairement s'accompagner d'une normalisation des dépenses opérationnelles".

De son côté, LCM table sur un EBIT 2021 de 15,8 millions d'euros (contre 20,7 millions en 2020) soit une baisse de 210 points de base. "Au-delà, la marge devrait progresser sous les effets combinés de la modernisation des magasins (+30 en 2021), la part croissante des ventes de MDD (Inventiv), l'amélioration des conditions d'achat et l'effet de levier opérationnel", écrit l'analyste.

Le broker estime également que la tendance devrait rester porteuse au moins jusqu'à l'été au regard du contexte sanitaire. Mais il reste prudent dans ses estimations en intégrant une normalisation de l'activité. Il a relevé ses anticipation de chiffre d'affaires en 2021, 2022 et 2023, ainsi que son objectif de cours sur le titre Mr Bricolage (de 12,5 à 13 euros), tout en conservant sa recommandation d'Achat.

