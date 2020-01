MR BRICOLAGE: l'Assemblée générale approuve le projet de transfert sur Euronext Growth

(AOF) - L'assemblée générale de Mr Bricolage a approuvé le projet de transfert de la cotation des actions du groupe du marché réglementé d'Euronext Paris compartiment C vers Euronext Growth Paris. Ce changement devrait s'effectuer sans émission d'actions nouvelles. Il permettra à Mr Bricolage d'être coté sur un marché plus adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière, tout en simplifiant son fonctionnement, en diminuant ses coût relatifs à la cotation, et en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers. Le changement est attendu à partir du 24 mars.