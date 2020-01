Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mr Bricolage : l'AG valide le projet de transfert de cotation Cercle Finance • 22/01/2020 à 18:20









(CercleFinance.com) - Mr Bricolage annonce ce soir que son assemblée générale des actionnaires a approuvé le projet de transfert de la cotation des actions du marché réglementé d'Euronext Paris compartiment C vers Euronext Growth Paris. 'Ce projet vise à permettre à Mr.Bricolage SA d'être cotée sur un marché plus adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière. Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait également simplifier le fonctionnement du Groupe et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers', explique le groupe. L'admission des actions ordinaires de Mr Bricolage sur Euronext Growth est prévue pour le 24 mars 2020.

