Mr.Bricolage indique anticiper un EBITDA consolidé compris entre 16 et 18 MEUR au titre de l'exercice 2026, contre 24,9 MEUR en 2025, "dans un contexte marqué par la prudence des ménages et la faiblesse persistante du secteur de la construction et de la rénovation".

"Ce niveau d'EBITDA reflète également les difficultés rencontrées dans la performance économique des activités logistiques, en lien notamment avec la phase de déploiement de la nouvelle organisation", ajoute la chaîne de magasins de bricolage, de jardinage et de décoration.

Mr.Bricolage rappelle avoir engagé un plan d'action destiné à améliorer la fiabilité des livraisons, la qualité de service et la performance économique de ses activités logistiques. Le groupe ajoute qu'il poursuit ses efforts de maîtrise des coûts.

La fourchette d'EBITDA annoncée repose sur les tendances d'activité récentes et intègre le maintien de moyens supplémentaires, notamment en matière de transport et de recours à l'intérim, qui pèsent sur l'exercice 2026.