Mr Bricolage : 59 magasins sur 65 intégrés ont été cédés Cercle Finance • 30/12/2019 à 15:01









(CercleFinance.com) - Le groupe Mr Bricolage, qui a demandé ce matin la suspension de la cotation de son titre, indique en ce début d'après-midi que 59 des 65 magasins intégrés au 13 décembre 2018 ont été repris, ce qui correspond à 1.019 emplois maintenus. 'Conformément aux engagements pris par le Groupe, les magasins intégrés ont été majoritairement cédés à des adhérents-entrepreneurs. Pour autant, aucune solution de cession n'a pu être encore identifiée pour 6 magasins intégrés : les filiales concernées doivent désormais envisager de les fermer. Les projets de fermeture de ces magasins sont présentés ce jour aux instances représentatives du personnel', explique le groupe. 'Dans le même temps, suite notamment à l'accord de financement conclu en août 2019, les actions du plan Rebond mises en oeuvre pour moderniser l'enseigne et renforcer sa compétitivité se poursuivent et se traduisent de nouveau par une amélioration des performances des réseaux adhérents et affiliés. Au 30 novembre, le volume d'affaires du réseau adhérent Mr.Bricolage affiche une hausse annuelle de +2,09% sur un marché des GSB à +1,82%.' La cotation de l'action Mr.Bricolage reprendra le 2 janvier à l'ouverture des marchés.

