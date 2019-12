MoZaïC signe un second contrat d'asset et property management en Italie

(AOF) - Après l'annonce de l'acquisition en septembre dernier d'un RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale, équivalent des Ehpad en France) à Soresina en Lombardie avec comme gestionnaire Gruppo Gheron, Foncière Siscare renforce sa position sur le marché italien par l'acquisition d'un nouvel RSA, la Casa Famiglia di Milano Affori, remporté dans le cadre d'un appel d'offre compétitif auprès d'iSenior (Groupe Colisée).

MoZaÏC a agi pour le compte de Foncière Siscare en tant que conseil à l'acquisition et a été à l'origine du sourcing grâce à sa relation avec le groupe Colisée et le conseil du vendeur, Alisea Corporate Finance, organisateur de l'appel d'offre auprès d'un nombre restreint d'investisseurs.

"La capacité de MoZaïC à mobiliser sa connaissance du marché italien et du secteur de manière plus générale afin de proposer une offre compétitive et de mener à bien l'ensemble du processus de transaction dans les délais restreints définis par le Groupe Colisée (due diligence, négociation des termes de l'offre, rédaction du contrat) ont été déterminants", précise l'asset manager.

Suite à cette opération, le montant des actifs gérés par MoZaïC sur le marché de l'immobilier de santé en Italie s'élève à plus de 50 millions d'euros.