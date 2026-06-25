MOVES-Une note interne révèle que Bank of America a nommé un nouveau responsable des services bancaires d'investissement pour l'Asie du Sud-Est

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui

Bank of America BAC.N , ou BofA, a nommé Dominic Tan, un cadre interne, à la tête de la banque d'investissement pour l'Asie du Sud-Est, selon une note de service consultée jeudi par Reuters.

Voici plus de détails:

* M. Tan assumera cette fonction tout en continuant à occuper le poste de responsable des services bancaires d'investissement pour les particuliers et le commerce de détail dans la région Asie-Pacifique.

* Il s'installera à Singapour au troisième trimestre et rendra compte à Peter Guenthardt, responsable des activités de banque d'affaires et d'investissement mondiales pour la région Asie-Pacifique, ainsi qu'à Martin Siah, responsable des activités de banque d'affaires et d'investissement mondiales pour l'Asie du Sud-Est et directeur national pour Singapour.

* M. Tan a rejoint Bank of America en 2020 et a piloté la croissance de ses activités de banque d’investissement dans le secteur de la consommation et de la distribution pour la région Asie-Pacifique.

* Antonio Puno, l’actuel responsable des services bancaires d’investissement pour l’Asie du Sud-Est, quittera Singapour au troisième trimestre pour s’installer à Londres, où il rejoindra l’équipe des services bancaires d’investissement dédiée aux sponsors financiers pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

* M. Puno a rejoint la banque en 2006 et possède plus de 25 ans d’expérience dans les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux et le financement à effet de levier.

* La BofA n'a pas souhaité faire de commentaire.