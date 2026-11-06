MOVES-Jonathan Farley prendra la tête du service de conseil en crédit dédié au financement du sport chez Citi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a nommé Jonathan Farley à la tête du pôle de conseil en finance sportive et en crédit sportif au sein de sa division de crédit aux particuliers fortunés, a annoncé vendredi la banque.

Voici plus de détails:

* Basé à New York, M. Farley possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du crédit et des services financiers, notamment en matière de finance sportive

* Il a précédemment occupé des postes dans le domaine de la finance sportive chez East West Bank et Citizens. Il a également passé près de 15 ans chez Citi, où il occupait récemment les fonctions de chef d'équipe et de chef de produit au sein de l'unité de finance sportive de Citi Private Bank

* M. Farley travaillera en collaboration avec les équipes de la banque chargées des activités bancaires, de la gestion des risques, de la souscription, des produits et des capitaux, alors que Citi développe ses activités de financement du sport face à l’intérêt croissant de ses clients