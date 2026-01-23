Movano s'envole grâce à l'accord conclu par Corvex, son partenaire de fusion, avec Nvidia sur les processeurs graphiques H200

23 janvier - ** Les actions de Movano MOVE.O bondissent de 168% à 18,65 dollars

** Le partenaire de fusion de la société, Corvex, obtient un contrat de location à long terme de GPU Nvidia H200

** En novembre, Corvex a annoncé son intention de fusionner avec Movano dans le cadre d'une transaction entièrement en actions; les actionnaires de Corvex détiendront environ 96,2 % de la société fusionnée à l'issue de l'opération

** La fusion devrait être finalisée au premier trimestre 2026

** MOVE a chuté de 85 % en 2025