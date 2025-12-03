MOUVEMENTS-La banque centrale a approuvé la nomination de Vikram Sahu au poste de directeur général de Bank of America India, selon une note de service

La banque centrale indienne a approuvé la nomination de Vikram Sahu au poste de directeur général de Bank of America N.A. BAC.N en Inde, selon une note interne examinée par Reuters.

Sahu a été nommé par la banque en mars pour diriger les opérations en Inde, mais une approbation formelle de la Reserve Bank of India était attendue.

Sahu remplace Kaku Nakhate, qui a dirigé les opérations de la banque en Inde pendant 15 ans.

Un porte-parole des opérations indiennes de Bank of America n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.