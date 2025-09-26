MOUVEMENTS-JPMorgan nomme Sunil Dhupelia nouveau responsable de l'ECM international, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kane Wu

JPMorgan a nommé Sunil Dhupelia au poste de nouveau responsable des marchés de capitaux internationaux, selon une note interne dont Reuters a pris connaissance vendredi.

Dhupelia, qui a plus de 20 ans d'expérience en ECM dans la région Asie-Pacifique, quittera Hong Kong pour s'installer à Londres dans les mois à venir pour ses nouvelles fonctions, indique la note de Kevin Foley, responsable mondial des marchés de capitaux de la banque.

Dhupelia travaille pour la banque depuis 2022 et était jusqu'à présent co-responsable de l'ECM pour l'Asie-Pacifique chez JPMorgan.

Parallèlement à son départ, Peihao Huang, l'autre coresponsable de l'ECM Asie-Pacifique, deviendra l'unique responsable de cette activité, sous la responsabilité de Dhupelia, selon le mémo.

Basée à Hong Kong, Peihao Huang rejoindra également le comité opérationnel ECM mondial.

Elle travaille pour la société depuis près de cinq ans. Auparavant, elle a occupé des postes de direction chez UBS, notamment en tant que responsable de l'ECM pour l'Asie.

Un porte-parole de la banque a confirmé le contenu de la note.