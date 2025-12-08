Mounjaro d'Eli Lilly ajouté à la liste des médicaments assurés par l'État chinois pour le traitement du diabète

Le Mounjaro, médicament populaire d'Eli Lilly LLY.N , sera ajouté au régime d'assurance maladie de l'État chinois à partir du 1er janvier pour les patients atteints de diabète de type 2, a déclaré l'Administration nationale de la sécurité des soins de santé dans un avis publié sur son site web dimanche. L'inscription sur la liste nationale de remboursement rend les médicaments plus largement accessibles au public dans un pays qui compte 1,4 milliard d'habitants, mais l'augmentation du volume des ventes est souvent atténuée par la baisse des prix. Mounjaro, un traitement injectable à prendre une fois par semaine, a été introduit en Chine en janvier de cette année, suite au lancement d'Ozempic, un traitement similaire contre le diabète du fabricant danois rival Novo Nordisk

NOVOb.CO , en 2021. Ozempic a été inscrit pour la première fois sur la liste des médicaments remboursés en Chine en 2022. Les ventes d'Ozempic dans la région de la Chine élargie ont atteint 5,76 milliards de couronnes danoises (898,5 millions de dollars) en 2024, selon le rapport annuel de Novo.

Lilly n'a pas immédiatement répondu à une demande concernant le prix de Mounjaro en tant que traitement du diabète selon la liste de remboursement de la Chine - un chiffre négocié avec le gouvernement.

Mounjaro est également vendu en Chine pour le traitement de l'obésité et de l'apnée obstructive du sommeil.

Patrik Jonsson, président international d'Eli Lilly, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en octobre que Lilly avait constaté un "stockage initial" sur les marchés où Mounjaro avait été lancé en dehors des États-Unis, les principaux étant la Chine, le Brésil, le Mexique et l'Inde au cours du deuxième trimestre.

"Depuis lors, nous avons constaté une amélioration des performances sur ces marchés au troisième trimestre et une performance globale toujours très forte", a-t-il déclaré lors de cette conférence téléphonique.

(1 $ = 6,4105 couronnes danoises)