Moulinvest: résultat net annuel presque divisé par deux

(CercleFinance.com) - Moulinvest publie un résultat net en baisse de 47,7% à 9,7 millions d'euros au titre de son exercice clos fin août 2023, ainsi qu'un EBITDA en recul de 33,8% à 24,5 millions, pour un chiffre d'affaires en diminution de 11,6% à 100,8 millions.



'Fort de ces très bons résultats', le conseil d'administration, qui s'est réuni le 7 décembre, a décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires du 12 février 2024, le versement d'un dividende de 0,33 euro par action.



Si la visibilité est relativement limitée à court terme, Moulinvest reste confiant à moyen et long terme, estimant que l'utilisation du bois devrait s'accroître pour les constructions nouvelles et la rénovation pour lutter contre les effets du réchauffement climatique.





