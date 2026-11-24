Le groupe industriel spécialisé dans l'éco-construction, le bois énergie et l'imprégnation du bois a bouclé son exercice 2025-2026, clos le 31 août, sur un chiffre d'affaires consolidé de 99,8 millions d'euros, en hausse de 4,9 %. La société a bénéficié du dynamisme de ses activités Bois Construction et Bois Energie, dont les revenus ont progressé respectivement de 11,5 % et 6,9 %.

Première source de revenus du groupe, le Bois Construction a profité d'une hausse conjuguée des prix de vente et des volumes commercialisés. Le Bois Energie a, pour sa part, été soutenu par la vigueur de la demande de granulés de bois.

A l'inverse, le pôle Imprégnation accuse un recul de 14,9 %, pénalisé par l'effondrement des ventes de poteaux (-50,3 %), sur fond notamment de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. L'activité de produits d'aménagement extérieur renoue toutefois avec la croissance ( 10,7 %) après deux exercices difficiles.

En termes de perspectives, Moulinvest poursuit sa stratégie d'investissements industriels, axée sur l'augmentation de ses capacités de production et le développement d'activités à plus forte valeur ajoutée.

De nouvelles installations dédiées à la deuxième transformation du bois devraient entrer en service d'ici à la fin du premier semestre 2027.

Le groupe prévoit également de renforcer ses capacités de production de granulés sur la période 2027-2028 et de se doter d'une ligne d'aboutage et de production de bois lamellé-collé à l'horizon 2028-2029.