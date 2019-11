MOULINVEST : le chiffre d'affaires annuel en hausse de 4,4%

"Le groupe Moulinvest vient d'annoncer le bouclage de l'installation de sa nouvelle ligne de profilage mi-novembre dans le cadre de son ambitieux plan d'investissement Horizon 2020. Cette nouvelle chaîne de production devrait permettre à terme de doubler la capacité de production et disposer des moyens technologiques pour conforter sa position à l'international", a commenté le groupe.

Le pôle Imprégnation (30,6% du CA) bénéficie du développement des ventes de poteaux utilisés pour l'implantation des réseaux de fibre optique et des opérations réalisées sur ses marchés télécom export au second semestre.

Le second semestre a permis de rattraper le décalage avec une augmentation du tonnage vendu de près de 20% à période comparable et des prix stables.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.