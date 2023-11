Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moulinvest: en net repli avec le CA annuel information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 11:48









(CercleFinance.com) - Moulinvest lâche 6% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 100,8 millions d'euros au titre de son exercice 2022-23, en baisse de 11,6%, sous le poids en particulier d'un recul de 26,2% des ventes de son activité bois construction (43% du total).



Elle est selon lui pénalisée par la baisse du nombre de permis de construire et de mises en chantier associée à un environnement économique dégradé, conjuguant inflation généralisée et hausse des taux d'intérêts, et au contexte géopolitique mondial tendu.



Si la visibilité est relativement limitée à court terme, Moulinvest réaffirme sa confiance à moyen et long terme, estimant que l'utilisation du bois devrait s'accroître pour les constructions nouvelles (norme RT 2020) ainsi que la rénovation.





