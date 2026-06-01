Motorola s'attaque aux drones malveillants avec un contrat D-Fend de 1,5 milliard de dollars

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Motorola Solutions MSI.N a annoncé son intention d'acquérir la start-up israélienne D-Fend Solutions pour 1,5 milliard de dollars, alors que les gouvernements et les opérateurs d'infrastructures critiques du monde entier s'empressent de se prémunir contre la menace croissante que représentent les drones malveillants.

Les attaques contre des infrastructures clés telles que des centres de données dans le cadre de la guerre américano-israélienne contre l'Iran et les fermetures d'aéroports à travers l'Europe ont récemment mis en évidence la nécessité de disposer de systèmes capables d'intercepter les drones sans brouiller les communications ni causer de dommages.

La loi Safer Skies Act, une loi américaine adoptée l'année dernière qui autorise les agents de police certifiés au niveau des États et au niveau local à détourner activement et à faire atterrir en toute sécurité des drones non autorisés, a également créé un nouveau marché pour les outils de rachat de drones tels que D-Fend.

Fondée en 2016, cette entreprise privée développe une technologie qui utilise des ondes radio pour prendre le contrôle de drones indésirables en plein vol, plutôt que de perturber leurs signaux ou de les abattre.

Son produit phare, EnforceAir, est déployé dans plus de 30 pays, dont des membres de l'Otan, pour protéger les zones militaires, les aéroports et les infrastructures critiques. Sa technologie est également utilisée par les départements américains de la Sécurité intérieure, de la Défense et de la Justice.

"Les drones malveillants ont transformé notre espace aérien en un environnement aux risques imprévisibles, où la simple détection ne suffit plus", a déclaré lundi Greg Brown, directeur général et président de Motorola Solutions, dans un communiqué.

Cette transaction s'inscrit dans la continuité de l'accord de 4,4 milliards de dollars conclu l'année dernière par Motorola avec pour l'acquisition de Silvus, qui fournit des communications et des réseaux sécurisés pourles drones, conférant ainsi à Motorola des capacités à la fois en matière de drones et de lutte contre les drones.

La société a indiqué que l'acquisition de D-Fend devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026. D-Fend a enregistré une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de plus de 50 % au cours des trois dernières années, et son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2026 devraits'élever à 185 millionsde dollars , a précisé Motorola.

Le marché des systèmes anti-drones était évalué à 2,47 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 8,42 milliards de dollars d'ici 2031, selon le cabinet d'études Mordor Intelligence.