Motorola : relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Motorola Solutions a relevé jeudi soir ses objectifs annuels, visant désormais un BPA ajusté entre neuf et 9,04 dollars, ainsi qu'une croissance des revenus entre 10 et 10,25%, au lieu de fourchettes-cibles précédentes de 8,88-8,98 dollars et 9,5-10% respectivement. 'Notre carnet de commandes record de fin de troisième trimestre et notre dynamique d'activité continue nous mettent en bonne position pour finir l'année avec des revenus, des résultats et un cash-flow records', explique son PDG Greg Brown. L'équipementier télécoms a dévoilé un BPA ajusté en hausse de 21% à 2,35 dollars au titre du trimestre écoulé, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de 1,5 point à 26,3% et des revenus en croissance de 13% à 2,11 milliards de dollars.

Valeurs associées MOTOROLA SOLTN NYSE -0.79%