Motorola: relèvement d'objectifs pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 10:28

(CercleFinance.com) - Revendiquant des entrées de commandes et un carnet record au terme du premier trimestre 2023, l'équipementier télécoms Motorola a relevé jeudi soir ses perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice.



Ainsi, le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 9,725 et 9,775 milliards de dollars (et non plus entre 9,65 à 9,7 milliards), ainsi qu'un BPA ajusté compris entre 11,21 et 11,29 dollars (et non plus entre 11,10 et 11,22 dollars).



Au titre du premier trimestre 2023, Motorola a publié un BPA non-GAAP en hausse de 31% à 2,22 dollars, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 4,7 points à 24,5%, pour des revenus en croissance de 15% à 2,17 milliards.