Motorola: présente sa solution 'SmartIncident'

(CercleFinance.com) - Motorola Solutions a présenté aujourd'hui SmartIncident, soit une nouvelle application à large bande passante qui aux premiers intervenants et aux répartiteurs de partager et d'accéder plus facilement aux informations détaillées sur les incidents, réduisant ainsi le trafic sur les canaux vocaux radio.



' Avec SmartIncident, nous transformons la façon dont les répartiteurs et les premiers intervenants communiquent entre eux sur leurs radios, libérant ainsi les canaux radio pour des mises à jour verbales qui sont véritablement essentielles à la mission', explique Scott Mottonen, vice-président senior en charge des solutions de communications critiques chez Motorola Solutions.



Selon Motorola, cette solution offre des interventions plus éclairées, plus efficaces et plus efficientes en cas d'incident.



SmartIncident sera présenté à l'APCO 2024, avec une variété de technologies de Motorola Solutions.





