Motorola : lance une offre avec SFR Business

(CercleFinance.com) - Le groupe Motorola annonce avoir été choisi par SFR Business comme partenaire pour lancer une offre de services Push-to-Talk de communications critiques haut débit (MCPTT) conforme aux normes 3GPP.

'Cette offre de services nouvelle génération permettra aux clients d'améliorer leur efficacité opérationnelle et leur productivité, et de renforcer leur relation client. La solution PTT de communications critiques haut débit de Motorola Solutions connecte instantanément les utilisateurs et leurs équipes sur le réseau LTE de SFR et leur donne accès à de nombreuses fonctionnalités, telles que la messagerie instantanée, le partage d'images et de vidéos, la géolocalisation et le geo-fencing', explique le groupe.

La SNCF sera le premier client de ce service en France.