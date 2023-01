Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Motorola: dans le rouge avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 16:07









(CercleFinance.com) - Motorola Solutions cède 1% en début de séance à Wall Street, pénalisé par une dégradation d'opinion chez Credit Suisse de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre de l'équipementier télécoms, avec un objectif de cours réduit de 300 à 270 dollars.



'Nous n'avons pour l'heure pas de visibilité claire sur un potentiel de hausse significatif des résultats après notre dernière mise à jour du modèle, même en infléchissant des segments d'activité clés qui semblent avoir des prévisions prudentes en 2023', affirme le broker.





