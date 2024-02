Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Motorola: BPA accru de 8% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Motorola a publié jeudi soir un BPA non-GAAP en hausse de 8% à 3,90 dollars et une marge opérationnelle ajustée accrue de 0,1 point à 30,5% au titre du dernier trimestre 2023, pour des revenus en croissance de 5% à 2,85 milliards, tirés par les logiciels et services (+7%).



Ainsi, sur l'ensemble de l'année écoulée, l'équipementier télécoms a engrangé un BPA ajusté de 11,95 dollars et des revenus de 9,98 milliards, dépassant ses dernières fourchettes-cibles qui étaient de respectivement 11,65-11,70 dollars et 9,93-9,945 milliards.



Revendiquant un carnet de commandes de 14,3 milliards de dollars à fin 2023, Motorola anticipe pour l'année 2024 un BPA ajusté entre 12,62 et 12,72 dollars, ainsi qu'une croissance de l'ordre de 6% de ses revenus.





