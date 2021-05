Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Motorola : autorisation de nouveaux rachats d'actions Cercle Finance • 07/05/2021 à 13:58









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels, Motorola Solutions a indiqué jeudi soir que son conseil d'administration a approuvé une augmentation de son programme de rachats d'actions pour un montant de deux milliards de dollars supplémentaires. L'équipementier télécoms précise que ce montant vient s'ajouter à l'autorisation pour environ 479 millions de dollars qui restait à la fin du premier trimestre 2021, et porte à 16 milliards le total des autorisations de rachats d'actions depuis juillet 2011.

Valeurs associées MOTOROLA SOLTN NYSE +5.69%