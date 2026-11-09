Motorcar Parts of America s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** Les actions du fournisseur américain de pièces automobiles Motorcar Parts of America MPAA.O ont chuté d'environ 25 % pour s'établir à 7,91 dollars en début de séance

** La société revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires net pour 2027 en raison de retards dans la passation des commandes par ses clients, tant pour ses activités existantes que pour les contrats récemment remportés

** Elle ramène ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à une fourchette comprise entre 715 et 740 millions de dollars, contre une fourchette initiale de 780 à 800 millions de dollars

** La perte nette du deuxième trimestre s'est réduite à 3 cents par action, contre 11 cents un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 169,2 millions de dollars, contre 221,5 millions de dollars à la même période de l'année précédente

** Compte tenu de l'évolution du cours en séance, l'action affiche une baisse de 36 % depuis le début de l'année