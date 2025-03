MotoGP: le week-end de rêve de Marc Marquez en Thaïlande

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati), vainqueur du premier GP moto de la saison à Buriram en Thaïlande, le 2 mars 2025 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Le pilote vedette Marc Marquez a remporté le Grand Prix de Thaïlande, première manche de la saison de MotoGP, dimanche, en conclusion d'un week-end de "rêve" pour ses débuts en rouge avec l'écurie d'usine Ducati.

L'Espagnol, qui a raflé la pole position et la course sprint samedi, a envoyé un message clair à ses concurrents: la machine à gagner, six fois champion du monde entre 2013 et 2019, est de retour.

Il a devancé son petit frère Alex Marquez (Ducati-Gresini) et son coéquipier Francesco Bagnaia (Ducati), considéré comme son seul rival pour le titre en 2025, sur un podium 100% Ducati.

Avec 37 points, le total maximum, le Catalan a déjà mis sa griffe sur le championnat du monde, à l'aube de la saison la plus longue de l'histoire, avec 21 autres dates restantes.

"Je suis en plein rêve. Pour débuter cette nouvelle aventure avec Ducati, la pole position et deux victoires, c'est incroyable. Et faire 1-2 avec mon frère, on ne peut pas faire mieux", a-t-il réagi.

Tout le week-end, il a dominé Bagnaia, un double champion du monde qui affiche six années au compteur au sein de l'écurie de Borgo Panigale.

Les frères Marc (g) et Alex Marquez, respectivement vainqueur et deuxième du GP moto de Thaïlande, le 2 mars 2025 à Buriram ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Le public espérait une passe d'armes entre les deux coéquipiers, au guidon de la moto la plus performante du paddock, mais "Pecco" n'a jamais été en mesure de suivre le rythme de Marquez. "Il était bien plus rapide et je dois m'améliorer", a-t-il concédé.

Seule la chaleur écrasante (36 degrés à l'extinction des feux) aurait pu faire dérailler le TGV de Cervera; après la course, des pilotes ont exposé des traces de brûlure au mollet ou au biceps, provoquées par le contact de leur machine surchauffée.

Alors qu'il semblait parti pour s'imposer en solo, à la faveur d'un départ canon, Marquez a remarqué que la pression des pneus subissait les fortes températures, avec le risque de ne pas pouvoir tenir les 26 tours prévus.

- La surprise Ogura -

Au 7e tour, il a donc préféré céder la première place à son frère, dans un souci d'économiser les efforts de sa moto avant le finish. Après de longs tours dans la roue de son frère, il est repassé devant à quatre tours de la fin, sans donner l'impression de forcer.

"J'avais la vitesse aujourd'hui, donc je pouvais gérer comme ça", a expliqué Marquez, "Si quelque chose arrivait (avec son frère), je ne sais pas comment on aurait pu déjeuner à la même table."

"Marc a joué avec nous durant la course", a résumé Bagnaia.

Le pilote japonais Ai Ogura, lors du GP moto de Thaïlande, le 2 mars 2025 à Buriram ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Ce 63e succès dans la catégorie reine rapproche Marc Marquez à cinq unités du deuxième pilote le plus victorieux de l'histoire, l'Italien Giacomo Agostini (68), dans un classement dominé par la légende Valentino Rossi (89).

Le Catalan n'avait plus remporté le premier GP d'une saison depuis 2014.

Le débutant japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), la surprise du week-end, a terminé cinquième.

Le champion du monde sortant Jorge Martin (Aprilia) a déclaré forfait avant le GP, en raison de fractures causées par une série de chutes durant la pré-saison.

Son équipe a annoncé son forfait pour le prochain GP, en Argentine (14-17 mars), sans préciser de date de retour.

Côté français, Johann Zarco (Honda-LCR), septième, a réalisé son meilleur classement depuis qu'il roule pour le constructeur japonais. "Ca fait un bien fou", a-t-il assuré. "On manque de vitesse, mais en termes de constance, on n'est pas mal."

Fabio Quartararo (Yamaha), auteur d'un départ raté, finit 15e et sauve un point. "Sur les trois premiers tours, on était vraiment perdus" en raison d'un problème d'adhérence sur le pneu arrière, a expliqué le Niçois. "Je pensais faire beaucoup mieux."