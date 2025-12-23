Motive Technologies dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Motive Technologies, uneplateforme d'opérations automatisées alimentée par l'IA, a déposé mardi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Le marché américain des introductions en bourse a retrouvé son élan en 2025, mais les attentes d'un rebond plus important ont été freinées par la volatilité induite par les tarifs douaniers, une fermeture prolongée du gouvernement et un effondrement en fin d'année des actions liées à l'IA.

Motive Technologies sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "MTVE".

J.P. Morgan, Citigroup et Barclays figurent parmi les preneurs fermes de l'offre.